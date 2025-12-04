На пути к статусу «хронического должника»: южноуральские депутаты утвердили бюджет с дефицитом почти в 60 миллиардов рублей

В Челябинской области приняли бюджет на 2026-2028 годы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства финансов Челябинской области, сегодня, 4 декабря, депутаты законодательного собрания регина приняли основной финансовый документ области на ближайшие три года во втором и третьем чтениях.

После первого чтения в бюджет включили дополнительные федеральные средства в сумме 585,5 миллиона рублей, а также уточнили распределение расходов по различным направлениям.

Так, дополнительное финансирование получили такие направления как организация регулярных перевозок пассажиров (1 миллиард рублей), создание образовательно-производственных центров на базе организаций среднего профессионального образования (376 миллионов рублей), государственные программы в сфере социальной защиты, молодежной политики, образования (198,8 миллиона рублей), расходы в сфере экологии (191,1 миллиона рублей).

В окончательной редакции доходы областного бюджета Челябинской области в 2026 году составят 319,2 миллиарда рублей и на 90% будут сформированы за счет собственных, налоговых и неналоговых, поступлений региона, отмечают в минфине.

Расходы утверждены в сумме 378,2 млрд рублей (70% из них имеют социальную направленность).

Таким образом, бюджетный дефицит по сравнению в первым чтением снизился на 1,5 миллиарда рублей и составит 59 миллиардов рублей.

В главном финансовом ведомстве региона настаивают, что бюджет имеет сбалансированные выверенные параметры. «Принятый документ отвечает современным потребностям и вызовам, включает в себя все государственные приоритеты и обеспечивает решение стратегических задач, обозначенных на федеральном и региональном уровне», – заявил представлявший его в региональном парламенте министр финансов Челябинской области Иван Родионов.

Однако эксперты с чиновником не согласны, отмечая беспрецедентный рост расходов бюджета в последние два года. «Прирост расходов превысил в 2024 году 65 миллиардов рублей, а в 2025 – еще 40 миллиардов рублей. Реальных денежных поступлений для обеспечения такого наращивания расходов не было. Соответственно, по итогам 2025 года дефицит бюджета вышел на невиданный прежде уровень в 98 миллиардов рублей. Это безусловный антирекорд среди регионов России», – отмечает экономист Сергей Гордеев.

При этом эксперт отмечает стремительный рост дефицита бюджета 2025 года, увеличившегося от утвержденного уровня в 30 миллиардов рублей более чем в три раза, что указывает, по его мнению, «на серьезные изъяны в организации бюджетного процесса, некорректное отражение реальной экономической ситуации, завышенные оценки доходов и расходов и т.п.».

Но главное, что следует понимать: дешевых бюджетных источников для покрытия столь значительного внепланового роста дефицита больше нет – только коммерческие заимствования под 18-20%, отмечает экономист. Причем, при существующей динамике доходов, годовой долг уже в 50 миллиардов рублей становится неподъемным для областного бюджета и переходит на следующий год, уверен он. «Очевидно, что экономического чуда и внезапного скачка доходов ждать не приходится», – констатирует Сергей Гордеев.

«Наличие постоянного, негасимого и требующего миллиардных платежей регионального долга, создает для региона статус «хронического должника» и существенно осложняет финансовые перспективы Челябинской области», – отмечает эксперт.

Так, в 2026 году рост расходов зафиксирован практически на прежнем, сильно завышенном, как считает экономист, уровне 2025 года. «В областном бюджете утверждено 60 миллиардов рублей для покрытия дефицита, а в оценке долга плюсом пойдет переходящая сумма предшествующего года. Без проведения ограничительных мер (секвестра расходов) повторение «взлета» дефицита бюджета с 60 миллиардов рублей до нового антирекорда более 100 миллиардов рублей вполне прогнозируемо», – отмечает г-н Гордеев.

Однако никаких принципиальных изменений для эффективного планирования бюджетных расходов и даже мер элементарной экономии не замечено, констатирует эксперт. Покрыть дефицит областное правительство планирует с использованием «непростого для реализации» механизма выпуска облигаций на 100 миллиардов рублей. «В условиях отмеченного высокого роста дефицита, этот объем неизбежно уйдет на уровень в 150 миллиардов рублей и далее», – уверен экономист.

«При этом оценка стоимости размещения такого долга, при текущей динамике ставки ЦБ РФ, превысит уровень в 20 миллиардов рублей в год (мы пока не затрагиваем более «дорогие» и очень непростые вопросы погашения долга, выкупа облигаций и т.д.) Более мягкие сценарии возможны – как и более жесткие. Все они требуют более детального анализа. Но во всех случаях переход региона в статус «хронического должника» – уже реальность. Этот статус достаточно долго будет обходиться области очень дорого», – констатирует эксперт.

Челябинск, Виктор Елисеев

