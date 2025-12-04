Экс-глава структуры администрации Челябинска отделался штрафом за злоупотребление полномочиями на 5 миллионов рублей

В Челябинске вынесли приговор бывшему директору МБУ «Геоцентр».

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сегодня, 4 декабря, завершился длившийся больше года судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего руководителя МБУ «Геоцентр» администрации Челябинска Александра Степанова.

Напомним, Александр Степанов возглавил принадлежавшее мэрии Челябинска МБУ «Геоцентр» в сентябре 2021 года. В марте 2023 года он ушел в отпуск с последующим увольнением. В июле того же года учреждение было ликвидировано. А в августе Степанова задержали силовики.

По версии следствия, возглавляя муниципальное учреждения, он заключил в 2022 году 22 контракта на выполнение работ по благоустройству города на общую сумму 11,3 миллиона рублей с компанией «Стройторг». Впоследствии оказалось, что стоимость работ была завышена вдвое, а исполнители – аффилированы с директором «Геоцентра».

Материальный ущерб, причиненный бюджету Челябинска, следователи оценили в 5,7 миллиона рублей.

В августе прошлого года уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сегодня судья признал Степанова виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и оштрафовал на 80 тысяч рублей.

Ранее Арбитражный суд области удовлетворил исковое заявление прокуратуры области к МБУ «Геоцентр», заключенные контракты между учреждением и организацией признаны недействительными, с ООО «Стройторг» в пользу МБУ «Геоцентр» взыскана сумма неосновательного обогащения в размере 8,1 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

