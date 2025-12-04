Директора управляющей компании в Челябинске дисквалифицировали почти на три года за срыв подготовки к отопительному сезону

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Металлургического района Челябинска обратилось в суд после многочисленных нарушений, допущенных управляющей компанией в 2025 году.

«По результатам проведенных проверок, в том числе по поступившим обращениям граждан, прокурором директору ООО УК «Металлург» внесено 19 представлений об устранении нарушений законодательства в жилищно-коммунальной сфере, по постановлениям прокурора директор 4 раза привлекался к административной ответственности в виде штрафов за нарушение лицензионных требований при осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами», – отметили в прокуратуре.

Более того, из-за допущенных компанией нарушений она не получила паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов.

В результате прокурором возбудил в отношении руководителя УК «Металлург» административное дело по признакам осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований.

По результатам рассмотрения постановления прокурора судом принято решение о дисквалификации директора сроком на 2 года 10 месяцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

