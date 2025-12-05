5 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

05.12.2025, пятница

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

16:30 Челябинск – Киносеминар «Человек в контексте современности»: встреча, посвященная биомедицинским проблемам современности. Материал обсуждения – выбранная участниками одна из трех кинолент: «Из машины» (режиссер Алекс Гарленд), «Убийство священного оленя» (режиссер Йоргос Лантимос), «Бесплодная земля» (режиссер Дэниел Коктейл) (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

18:00 Челябинск – Концерт Надежды Садчиковой и вокальной студии «Molto bene» «Я и мы» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

19:00 Челябинск – «Беседы о народном танце. Единство хореографии и вокала»: театрализованный концерт ансамбля народного танца «Чайка» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

19:00 Челябинск – Регулярный чемпионат КХЛ: «Трактор» vs ЦСКА (Москва) (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

