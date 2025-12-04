Бывший ГАИшник, помогавший маршрутчикам мухлевать с техосмотром, предстанет перед судом в Челябинске

В суд направлено уголовное дело в отношении экс-сотрудника челябинской Госавтоинспекции, обвиняемого в получении взяток.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего бывшего старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения группы технического надзора ГИБДД, обвиняемого в получении взяток.

По версии следствия, с апреля 2018 по декабрь 2024 года челябинец получил от представителей коммерческих организаций в общей сложности более 1 миллиона рублей. За это он продвигал вне очереди заявки на технический осмотр машин, в том числе маршрутных микроавтобусов, помогал коммерсантам получить документы, подтверждающие соответствие транспортных средств требованиям безопасности, несмотря на выявленные недостатки, способствовал ускоренному получению и продлению свидетельств ДОПОГ без полного технического контроля, а также договаривался о прекращении дел об административных правонарушениях.

Преступления были выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области при содействии ОРЧ СБ регионального ГУ МВД, которые обеспечили оперативное сопровождение по уголовному делу.

В ходе расследования следователи арестовали принадлежащие южноуральцу транспортные средства стоимостью свыше 3,7 миллиона рублей, жилые помещения в Москве и Челябинске на сумму более 7,6 миллиона рублей, а также расчетные счета с находящимися на них не менее 25 миллионов рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск

