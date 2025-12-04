Елочные базары откроются в Челябинске 13 декабря

Несколько десятков елочных базаров начнут работу в Челябинске на следующей неделе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , утверждены адреса 69 мест продажи новогодних елок в Челябинске. Об этом сообщается на странице городского управления торговли в социальных сетях.

Часть торговых точек начнет работу в субботу, 13 декабря, часть – в понедельник, 15 декабря.

По восемь базаров откроют в Центральном и Тракторозаводском районах, девять – в Советском, 13 – в Калининском, 18 – в Курчатовском и 14 – в Металлургическом районах. В Ленинском районе власти пока согласовывают окончательно количество необходимых мест.

На сегодня известны следующие адреса, где будут организованы елочные базары:

Центральный район:

улица Академика Королева, 24;

улица Братьев Кашириных, 158;

улица Братьев Кашириных, 160;

улица Воровского, 60;

площадь МОПРа, 7;

улица Труда, 161;

улица Худякова, 7;

улица Энтузиастов, 18а.

Калининский район:

улица 250-летия Челябинска, 17;

улица Братьев Кашириных, 91а;

улица Братьев Кашириных, 103;

улица Братьев Кашириных, 124;

улица Братьев Кашириных, 102;

улица Кирова, 1б;

улица Кирова, 2а;

улица Кирова, 9а;

улица Кирова, 11;

улица Кирова, 74;

улица Молодогвардейцев, 41г;

проспект Победы, 117;

проспект Победы, 113;

проспект Победы, 115;

проспект Победы, 168;

проспект Победы, 289а;

проспект Победы, 315;

улица Чичерина, 37б.

Курчатовский район:

улица Бейвеля, 112;

улица Бурденюка, 1/3;

Комсомольский проспект, 28;

Комсомольский проспект, 36 (4 места);

Комсомольский проспект, 70;

между домами по Комсомольскому проспекту, 69 и улице Солнечной, 40;

Комсомольский проспект, 115;

Краснопольский проспект, 1;

Краснопольский проспект, 7б;

Краснопольский проспект, 13г;

улица Молодогвардейцев, 25;

проспект Победы, 204;

проспект Победы, 330а;

проспект Победы, 350а;

улица Профессора Благих, 59;

улица Скульптора Головницкого, 14;

улица Скульптора Головницкого, 28а;

улица Чайковского, 16;

улица Чичерина, 17;

улица Шагольская, 10.

Советский район:

переулок Дачный, 20;

улица Доватора, 42;

улица Евтеева, 4;

улица Заслонова, 2;

улица Курчатова, 5в;

улица Семеноводческая, 4а;

улица Челябинская, 5;

улица Ярославская, 3.

Тракторозаводский район:

между домами №65 и №67 по улице Артиллерийской;

улица Героев Танкограда;

улица Горького, 19;

улица Зальцмана, 10;

улица Комарова, 131б;

улица Мамина, 15;

улица Мамина, 17;

улица Марченко, 13;

улица Чоппа, 1а.

Металлургический район:

улица 50-летия ВЛКСМ, 11;

улица 50-летия ВЛКСМ, 35, 37;

улица 60-летия Октября, 26;

пересечение улиц Богдана Хмельницкого и Жукова;

пересечение улиц Богдана Хмельницкого и Румянцева;

севернее домов №1 и №3 по улице Комаровского;

шоссе Металлургов, 19;

шоссе Металлургов, 70;

улица Прокатная, 24;

Румянцева, 33;

улица Сталеваров, 47;

улица Сталеваров, 66;

остановка «Улица Сталеваров» возле сквера Победы.

Челябинск, Виктор Елисеев

