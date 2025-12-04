Елочные базары откроются в Челябинске 13 декабря

Несколько десятков елочных базаров начнут работу в Челябинске на следующей неделе.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», утверждены адреса 69 мест продажи новогодних елок в Челябинске. Об этом сообщается на странице городского управления торговли в социальных сетях.
Часть торговых точек начнет работу в субботу, 13 декабря, часть – в понедельник, 15 декабря.
По восемь базаров откроют в Центральном и Тракторозаводском районах, девять – в Советском, 13 – в Калининском, 18 – в Курчатовском и 14 – в Металлургическом районах. В Ленинском районе власти пока согласовывают окончательно количество необходимых мест.
На сегодня известны следующие адреса, где будут организованы елочные базары:
Центральный район:
улица Академика Королева, 24;
улица Братьев Кашириных, 158;
улица Братьев Кашириных, 160;
улица Воровского, 60;
площадь МОПРа, 7;
улица Труда, 161;
улица Худякова, 7;
улица Энтузиастов, 18а.
Калининский район:
улица 250-летия Челябинска, 17;
улица Братьев Кашириных, 91а;
улица Братьев Кашириных, 103;
улица Братьев Кашириных, 124;
улица Братьев Кашириных, 102;
улица Кирова, 1б;
улица Кирова, 2а;
улица Кирова, 9а;
улица Кирова, 11;
улица Кирова, 74;
улица Молодогвардейцев, 41г;
проспект Победы, 117;
проспект Победы, 113;
проспект Победы, 115;
проспект Победы, 168;
проспект Победы, 289а;
проспект Победы, 315;
улица Чичерина, 37б.
Курчатовский район:
улица Бейвеля, 112;
улица Бурденюка, 1/3;
Комсомольский проспект, 28;
Комсомольский проспект, 36 (4 места);
Комсомольский проспект, 70;
между домами по Комсомольскому проспекту, 69 и улице Солнечной, 40;
Комсомольский проспект, 115;
Краснопольский проспект, 1;
Краснопольский проспект, 7б;
Краснопольский проспект, 13г;
улица Молодогвардейцев, 25;
проспект Победы, 204;
проспект Победы, 330а;
проспект Победы, 350а;
улица Профессора Благих, 59;
улица Скульптора Головницкого, 14;
улица Скульптора Головницкого, 28а;
улица Чайковского, 16;
улица Чичерина, 17;
улица Шагольская, 10.
Советский район:
переулок Дачный, 20;
улица Доватора, 42;
улица Евтеева, 4;
улица Заслонова, 2;
улица Курчатова, 5в;
улица Семеноводческая, 4а;
улица Челябинская, 5;
улица Ярославская, 3.
Тракторозаводский район:
между домами №65 и №67 по улице Артиллерийской;
улица Героев Танкограда;
улица Горького, 19;
улица Зальцмана, 10;
улица Комарова, 131б;
улица Мамина, 15;
улица Мамина, 17;
улица Марченко, 13;
улица Чоппа, 1а.
Металлургический район:
улица 50-летия ВЛКСМ, 11;
улица 50-летия ВЛКСМ, 35, 37;
улица 60-летия Октября, 26;
пересечение улиц Богдана Хмельницкого и Жукова;
пересечение улиц Богдана Хмельницкого и Румянцева;
севернее домов №1 и №3 по улице Комаровского;
шоссе Металлургов, 19;
шоссе Металлургов, 70;
улица Прокатная, 24;
Румянцева, 33;
улица Сталеваров, 47;
улица Сталеваров, 66;
остановка «Улица Сталеваров» возле сквера Победы.
Челябинск, Виктор Елисеев
