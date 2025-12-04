Помощников депутатов южноуральского парламента лишили соцгарантий и перевели в самозанятые

Помощники депутатов Законодательного собрания Челябинской области пожаловались на лишение социальных гарантий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение, принятое на заключительном заседании предыдущего созыва Законодательного собрания Челябинской области, привело к формированию в региональном парламенте механизма «ложной самозанятости». Об этом заявила группа помощников депутатов представительного органа.

Напомним, до недавнего времени они являлись сотрудниками аппарата ЗСЧО со всеми вытекающими: работа по трудовому договору, оплачиваемые отпуска и больничные листы, пенсионный стаж государственных гражданских служащих.

Однако 11 сентября текущего года на заключительном (внеочередном) заседании регионального парламента депутаты приняли решение: «исключить возможность осуществления помощниками депутата Законодательного собрания своей деятельности на основании трудового договора, заключаемого с Законодательным собранием».

Теперь эти люди выведены из штата аппарата регионального парламента, и всех их трудовые отношения регулируются гражданско-правовым договором, который они заключают непосредственно со своим патроном – конкретным парламентарием. А ЗСЧО может ограничиться компенсацией депутатам затрат на оплату услуг их помощников.

В итоге помощников депутатов начали переводить в статус «самозанятых». И они потеряли все зафиксированные в Трудовом кодексе социальные гарантии. Потому что их отношения с работодателем регламентируются теперь не Трудовым, а Гражданским кодексом. Да и работодателем он, согласно букве закона, не является. А является заказчиком определенного набора услуг.

Помощники депутатов «возмущены новой практикой, однако боятся говорить об этом публично», пишет один из телеграм-каналов медиахолдинга «Осторожно Media». «Нет ни отпусков, ни больничных, чего уж говорить о декретных выплатах, – цитирует издание анонимный источник. – Для кого-то важна запись в трудовой книжке, нормальные пенсионные отчисления. Всего этого нет. Возмущает еще и то, что государство активно борется с ростом количества ложных самозанятых, и в то же время Заксобрание крупного региона переводит своих сотрудников на подобную схему».

И действительно: самозанятым оплачивают не определенное рабочее время, потраченное ими на своего работодателя, а лишь набор услуг. Налоги за себя они платят сами. Оплачиваемого отпуска они не имеют (так как время отдыха – это просто промежуток, в течение которого они не оказывают никаких услуг, а значит, и платить им не за что). На оплачиваемый больничный у них также нет прав, потому что соответствующих отчислений в Социальный фонд их непосредственный «работодатель» не производит. Нет у них и пенсионного стажа, поскольку и таких платежей за них никто не делает. Так что единственное, что им светит, – это социальная пенсия, получать которую они смогут не ранее чем через 5 лет после наступления стандартного пенсионного возраста. Хотя шанс на получение страховой пенсии все-таки остается. Но для этого необходимо самим делать взносы в Социальный фонд.

Так что единственное, что может хоть в какой-то мере радовать самозанятого, это сниженная ставка налога на доход – в данном случае 4% против 13% НДФЛ. Но и здесь есть свои нюансы. Во-первых, по сложившейся практике НДФЛ в России уплачивает работодатель, а работники зачастую привыкли считать зарплату, получаемую «на руки». Каким образом изменилась (и изменилась ли) сумма, получаемая теперь помощниками депутатов, сказать сложно. Она стала выше на 4%, на 6%, на 13%? Или осталась равной «чистой» зарплате «аппаратного» времени? Тем более, что теоретически оплату теперь каждый из 60 депутатов волен устанавливать самостоятельно. Во-вторых, с завидной регулярностью инициативные граждане ставят вопрос об увеличении ставки налога на профессиональный доход (который платят, в том числе, самозанятые). И даже выступающее пока категорически против этого министерство финансов РФ заверяет лишь в том, что нынешняя ставка не изменится до 2028 года.

Наконец, вряд ли помощники депутатов могут воспользоваться главными возможностями статуса самозанятого: гибкий график работы, определяемый самим самозанятым (в пределах срока, указанного в договоре), и возможность самому устанавливать стоимость услуг.

Специфика работы помощника депутата все-таки предполагает определенную устоявшуюся периодичность, а не «когда захочется исполнителю». А возможности устанавливать стоимость ограничены хотя бы лимитом финансирования, выделяемым депутату на обеспечение работы его помощников.

Сами сотрудники в оценке смены своего статуса категоричны: «По сути, это подмена трудовых отношений».

«Новый День» направил в Законодательное собрание Челябинской области запрос с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Как только будет получен ответ, мы его опубликуем.

Челябинск, Виктор Елисеев

