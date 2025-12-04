Бывшего замначальника полиции Челябинской области увезли из СИЗО в реанимацию

Бывшему высокопоставленному полицейскому пришлось экстренно делать операцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экс-заместитель начальника полиции ГУ МВД по Челябинской области Сергей Федерягин, обвиняемый в получении взяток, находится в настоящее время в реанимации ОКБ №3. Об этом сообщил адвокат бывшего высокопоставленного полицейского Сергей Колосовский.

«Сегодня утром Федерягина вывезли из СИЗО, после чего срочно направили его на операцию. Операция проходила в отделении кардиологии. Похоже, успели в последний момент», – рассказал РИА «Новый День» Сергей Колосовский.

По словам адвоката, возможно, первоначально планировалось направить экс-полицейского на медицинскую комиссию. Это вполне вероятно, так как на завтра, 5 декабря, было назначено рассмотрение апелляционной жалобы защиты Федерягина на продление срока содержания его в СИЗО: адвокаты настаивают на изменении меры пресечения, ссылаясь на состояние его здоровья. Однако в итоге пришлось делать операцию, которая, по словам медиков, прошла успешно.

Напомним, Сергея Федерягина задержали в декабре 2024 года. По версии следствия, с декабря 2021 по март 2023 года челябинец систематически получал через посредника деньги от представителя аптечной сети.

За это, считают следователи, он закрывал глаза на торговлю сильнодействующими лекарственными средствами в одной из аптек, расположенных в Коркино. Наркосодержащие препараты продавали жителям, страдавшим наркотической зависимостью, без рецепта.

Бывший высокопоставленный полицейский категорически отрицает свою вину. Его адвокаты настаивают, что их подзащитного оговорили.

Челябинск

