В Челябинске начинают возведение ледового городка

Власти Челябинска заявили о начале работ по возведению новогоднего городка.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на сохраняющиеся в регионе аномально теплые температуры, в Челябинске решили не отказываться от строительства главного ледового городка. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре.
«Мы начинаем возведение ледового городка «Челябинск, с юбилеем!» на площади Революции», – заявили представители городских властей.
В ближайшее время вокруг главной площади областного центра установят ограждение и начнут завоз оборудования и материалов.
Строительная площадка будет огорожена, а передвижение пешеходов по площади – ограничено.
Челябинцев просят учитывать это при планировании своих маршрутов.
Напомним, ноябрь и начало декабря оказались на Южном Урале аномально теплыми. В результате в ряде южноуральских муниципалитетов пересмотрели планы по возведению ледовых городков. Так, в Магнитогорске решили минимизировать при возведении новогодних площадок число собственно ледяных скульптур. А в Копейске и вовсе заявили, что «в связи с отсутствием минусовых температур строительство ледового городка не представляется возможным».
Однако уже на следующей неделе синоптики обещают похолодание.
Челябинск, Виктор Елисеев
