В Челябинске начинают возведение ледового городка

Власти Челябинска заявили о начале работ по возведению новогоднего городка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , несмотря на сохраняющиеся в регионе аномально теплые температуры, в Челябинске решили не отказываться от строительства главного ледового городка. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре.

«Мы начинаем возведение ледового городка «Челябинск, с юбилеем!» на площади Революции», – заявили представители городских властей.

В ближайшее время вокруг главной площади областного центра установят ограждение и начнут завоз оборудования и материалов.

Строительная площадка будет огорожена, а передвижение пешеходов по площади – ограничено.

Челябинцев просят учитывать это при планировании своих маршрутов.

Напомним, ноябрь и начало декабря оказались на Южном Урале аномально теплыми. В результате в ряде южноуральских муниципалитетов пересмотрели планы по возведению ледовых городков. Так, в Магнитогорске решили минимизировать при возведении новогодних площадок число собственно ледяных скульптур. А в Копейске и вовсе заявили, что «в связи с отсутствием минусовых температур строительство ледового городка не представляется возможным».

Однако уже на следующей неделе синоптики обещают похолодание.

Челябинск, Виктор Елисеев

