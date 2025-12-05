В Челябинской области рыбак с сыном-подростком погибли, провалившись под лед

Небезопасная рыбалка закончилась трагедией в Карталинском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, трагедия произошла вчера, 4 декабря, недалеко от поселка Песчанка Карталинского района.

Днем 49-летний мужчина с 13-летним сыном ушли на рыбалку, после обеда перестали выходить на связь с родственниками. Спасатели обнаружили рыбаков в пруду Песчаное.

«Тела утонувших нашли в 100 метрах от берега, на глубине 1,5 метра и передали их сотрудникам полиции», – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. В настоящее время следователем назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

