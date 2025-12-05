Южноуральская пенсионерка лишилась 2,6 миллиона рублей после из звонка из «департамента безопасности ЦБ»

В Чебаркульском районе пожилая женщина перевела на «безопасный счет» более 2,6 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полицию Чебаркуля обратилась дочь 73-летней пенсионерки.

Женщина пришла со своей матерью и рассказала, что та в течение двух недель рассталась с крупной суммой: часть денег она перевела на банковские счета, часть отдала неизвестному курьеру.

Выяснилось, что пенсионерке позвонили неизвестные, представившись сотрудниками департамента безопасности Центрального банка РФ. Они убедили женщину, что с ее счетов пытаются похитить деньги, и предложили помочь им поймать преступников. Свои деньги лучше было перевести на «безопасный счет», рассказали женщине. А вместо них пообещали дать ей «меченые купюры» для поимки злодеев «с поличным».

Доверившись аферистам, 73-летняя женщина закрыла два своих банковских вклада, получила наличными 2,2 миллиона рублей и передала их курьеру, назвавшему условный пароль. После этого мошенники убедили пенсионерку «задекларировать» оставшуюся наличность. Следуя их указаниям, она отправилась в соседний город и перевела еще свыше 400 тысяч рублей неизвестному получателю в сопредельное государство. Общая сумма ущерба превысила 2,6 миллионов рублей.

В течение всего времени женщину держали в страхе, угрожая уголовной ответственностью за «разглашение государственной тайны» и присылая смонтированные видеозаписи якобы судебных процессов над теми, кто нарушил режим секретности.

По данному факту следователями МО МВД России «Чебаркульский» возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

