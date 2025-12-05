Власти Челябинска заплатят 50 тысяч рублей школьнику, укушенному бездомным псом

Суд обязал мэрию Челябинска выплатить пострадавшему от нападения собаки школьнику 50 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в суд надзорное ведомство обратилось по итогам проверки, проведенной по заявлению матери 13-летнего челябинца.

Выяснилось, что в марте 2025 года бездомная собака набросилась на ребенка на улице, вцепившись в руку. Подросток получил укушенную рану предплечья и проходил лечение.

Прокурор обратился в суд с иском к администрации Челябинска о взыскании в пользу школьника морального вреда в 50 тысяч рублей.

Судом требования прокурора удовлетворены, за исполнением решения установлен контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

