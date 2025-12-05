российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 5 декабря 2025, 13:14 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

Власти Челябинска заплатят 50 тысяч рублей школьнику, укушенному бездомным псом

Суд обязал мэрию Челябинска выплатить пострадавшему от нападения собаки школьнику 50 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в суд надзорное ведомство обратилось по итогам проверки, проведенной по заявлению матери 13-летнего челябинца.

Выяснилось, что в марте 2025 года бездомная собака набросилась на ребенка на улице, вцепившись в руку. Подросток получил укушенную рану предплечья и проходил лечение.

Прокурор обратился в суд с иском к администрации Челябинска о взыскании в пользу школьника морального вреда в 50 тысяч рублей.

Судом требования прокурора удовлетворены, за исполнением решения установлен контроль.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,