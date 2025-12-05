Комплект для встречи Нового года подорожал на 9%

Встреча Нового года обойдется для жителя России в шесть с лишним тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , новогодний комплект на одного-двоих человек может обойтись в этом году в 6240 рублей. К такому выводу пришли аналитики ресурса «Чек Индекс», изучив цены специфически новогодних товаров в России за октябрь – ноябрь текущего года (онлайн+офлайн, сетевые+несетевые магазины).

Большинство ценников выросли. Так, медианная цена на искусственную ель составила 3704 рубля, что на 11% выше по сравнению с прошлым годом. Но россиян это не останавливает: число покупок выросло на 11%.

Бутылка шампанского или игристого вина обойдется в 566 рублей (+7%, рост числа покупок на 10%).

Сладкий новогодний подарок подорожал на 9% – медианная цена 679 рублей. И покупали их на 7% чаще, чем год назад.

Гирлянды выросли в стоимости на 12% – до 601 рубля. А число их покупок увеличилось на 5%.

Наборы елочных игрушек стали дороже на 14% (медианная цена 503 рубля). Но и их в этом году покупали чаще, чем в прошлом (+7%).

Единственным новогодним атрибутом, стоимость которого снизилась, стали мандарины: килограмм цитрусовых можно купить за 187 рублей, что на 15% ниже, чем год назад. Но это не вызвало ажиотажа (+6% в натуральном выражении).

Таким образом, праздничный «новогодний» комплект для одного-двоих, обойдется в этом году в 6240 рублей. Это на 9% выше по сравнению с прошлым годом.

В этом году значительное влияние на потребительскую активность по новогодней атрибутике вновь оказывает погодный фактор, отмечает «Чек Индекс». «Основной объем покупательской активности традиционно приходится на центральную часть России, где осенью снежный покров начал устанавливаться лишь в ноябре. Это благоприятно сказалось на динамике продаж, показав более высокий результат по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – говорят в компании.

Кроме того, в этом году праздничный ассортимент поступил в магазины и на онлайн-платформы существенно раньше, чем в прошлом сезоне. Это позволило сместить начало активных продаж на октябрь, обеспечив высокие объемы выручки еще до наступления календарной зимы. В результате значительная часть спроса была реализована заранее. В ноябре этот тренд продолжился за счет массовых распродаж в честь «черной пятницы» и дня 11.11.

Челябинск

