Минус 26 и снегопады. На следующей неделе на Южный Урал придет зима

Южноуральцев предупредили об ухудшении погодных условий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в выходные и в начале следующей недели Челябинскую область ожидают кардинальные изменения в погоде. Об этом сообщает телеграм-канал Челябинского гидрометцентра.

«Если в субботу и в воскресенье с западным ветром температурный фон еще будет сохраняться выше нормы на 7-10 градусов, а снег ожидается лишь местами, то в ночь с воскресенья на понедельник, со сменой ветра на северный, на регион начнет распространяться холодная арктическая воздушная масса, что приведет к понижению температуры воздуха до климатической нормы. При этом на Южном Урале ожидаются снегопады, в северных районах до сильных, высота снежного покрова там может повыситься на 4-8 сантиметров», – рассказали синоптики.

В дальнейшем с северо-запада опустится холодный антициклон, осадки прекратятся, а морозы будут усиливаться и распространяться дальше на юг. Температурный фон уже станет ниже климатической нормы на 4-8 градусов. По предварительным данным, 9-10 декабря в ночные часы температура воздуха по области будет опускаться до -21, -26 градусов по Цельсию. В последующие дни морозы начнут ослабевать.

Между тем, Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает автомобилистов, что усиление снегопада приведет к ухудшению видимости и состояния дорожного полотна.

В ведомстве настоятельно рекомендуют снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, быть предельно внимательными, особенно вблизи пешеходных переходов и на подъездах к ним. Перед выездом советуют проверить исправность световых приборов, стеклоочистителей и обязательно очистить от снега и льда все стекла, зеркала и фары. Также южноуральцев призывают избегать резких маневров на дороге и резких торможений.

В период непогоды внимательными следует быть и пешеходам, убеждаясь при переходе проезжей части в безопасности.

Челябинск

