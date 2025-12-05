В Челябинске запускают новый маршрут с северо-запада в центр

Новый челябинский автобус свяжет Курчатовский и Советский районы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», автобус №17а «Профессора Благих – Нефтебазовая» начнет работу завтра, 6 декабря, по регулируемому тарифу.

Новый маршрут будет следовать: Бейвеля, Чичерина, Комсомольский проспект, 40-летия Победы, Братьев Кашириных, Свердловский проспект, Воровского, Блюхера.

Планируется, что на маршруте будут работать 10 автобусов среднего класса, с постепенным увеличением до 22.

Отслеживать движение автобусов в режиме реального времени можно на портале https://tr.gov74.ru/map/routes и сервисах «2ГИС», «Яндекс.Карты».

Перевозчик ООО «Автолайн», телефон диспетчера: (351) +723-08-86.

Челябинск, Виктор Елисеев

