Челябинцев шокировали суммы в квитанциях за отопление

В Челябинске резко выросли счета за отопление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , квитанции со счетами за ноябрь южноуральцы начали получать на этой неделе. И многих возмутили суммы, которые им придется заплатить.

По словам горожан, цифры в платежках оказались ощутимо больше, чем месяц назад. При этом температура атмосферного воздуха в ноябре не слишком изменилась по сравнению с октябрьскими значениями. Но, несмотря на аномально теплый ноябрь, когда днем, а зачастую и ночью температура была выше нуля, платить за отопление теперь придется так, будто на дворе давно стоят морозы, возмущаются челябинцы.

Так, жительница одного из многоквартирных домов, расположенного в Курчатовском районе Челябинска, рассказала, что если отопление ее двушки площадью 52 квадратных метра обошлось в 1970 рублей, то за ноябрь ей пришел счет уже на 2550 рубля.

Еще один обитатель северо-запада заявил, что, если сравнивать пришедшие квитанции со счетами за ноябрь 2024 года, плата выросла на треть.

«Что же будет, когда грянут настоящие морозы?» – с опасением вопрошают челябинцы.

Между тем, в пресс-службе компании «Уралэнергосбыт», отвечающей за сбор платежей за тепловую энергию, уверяют: все начисления за отопление производятся строго в соответствии с действующим законодательством.

На увеличение же платежей повлияли вполне объективные причины, уверяют в компании. Прежде всего, температура воздуха в ноябре все-таки была ниже, чем в октябре, отметили там. «Если средняя температура в октябре составляла +4 градуса по Цельсию, то в ноябре она опустилась до +1 градуса, – говорится в комментарии предприятия. – Для поддержания комфортной температуры в квартирах котельным пришлось выработать больше тепловой энергии, и это напрямую влияет на объем потребления».

Не стоит забывать и о значительном росте тарифа, произошедшем с 1 июля текущего года. По сравнению с осенью прошлого года он вырос на 23%.

Наконец, на размер платежей влияет наличие или отсутствие общедомового прибора учета. Если в доме его нет, расчет идет по утвержденному нормативу. Прибор учета установлен – плата начисляется за фактическое потребление. Но если управляющая компания не успела передать показания счетчика вовремя, счет выставляют по средним значениям прошлого года (то есть средний объем потребленной энергии оплачивается по новому тарифу). Но в таком случае в следующем месяце должен быть сделан перерасчет.

Челябинск

