Близкий соратник экс-губернатора Юревича предстанет перед судом

В суд направили уголовное дело в отношении бывшего заместителя губернатора Челябинской области Александра Уфимцева.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего высокопоставленного чиновника, обвиняемого в мошенничестве.

Напомним, бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Уфимцева в августе 2025 года задержали в аэропорту Челябинска.

Александр Уфимцев несколько лет находился в международном розыске в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с земельными участками на берегу озера Увильды.

Уголовное дело возбудили в 2016 году. В 2018 году суд заочно арестовал Александра Уфимцева.

По версии следствия, в 2009 году челябинское МУК «Кинотеатральный центр для детей и молодежи «Спартак» заключил с высокопоставленными чиновниками договоры инвестирования в строительство объектов недвижимого имущества на лесном участке, расположенном в охранной зоне озера Увильды. Согласно документу, на участке в 5 гектаров должны были построить детский оздоровительный лагерь. Но вместо него в скором времени на особо охраняемой природной территории вырос коттеджный поселок.

Собственницей одного из коттеджей стала супруга Александра Уфимцева, человека из «ближнего круга» экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Г-н Уфимцев возглавлял аппарат губернатора в ранге заместителя главы региона в 2010-2013 годах. Давний соратник Михаила Юревича, он подал в отставку, став одной из высокопоставленных жертв «войны» своего босса с так называемой «калининской семьей» (этим термином объединяли оппонентов Михаила Юревича – бизнесмена Александра Аристова, депутата городской Думы, а впоследствии – Госдумы Андрея Барышева, предпринимателя Виталия Рыльских и других).

Следователи считают, что инициатором выделения участка на берегу озера Увильды был именно Александр Уфимцев, еще в бытность заместителем главы Челябинска (мэром тогда был Михаил Юревич).

Уголовное дело направлено в Аргаяшский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

