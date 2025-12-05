«Трактор» начал домашнюю серию с поражения

Челябинский «Трактор» на домашней арене уступил ЦСКА – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в первом периоде челябинцы полностью владели инициативой.

На 13-й минуте «Трактор» мог открыть счет. Виталий Кравцов отправил шайбу на левый фланг, ее подхватил Григорий Дронов, отдал пас Джошу Ливо, и тот отправил шайбу в верхний угол ворот. Однако после изучения видеопросмотра судьи решили, что у «черно-белых» был оффсайд.

Зато на 17-й минуте, когда во время смены составов у ЦСКА Александр Кадейкин, получив пас на ход, ворвался в зону гостей и кистевым броском отправил шайбу в ворота армейцев, вопросов уже не было – 1:0, «Трактор» открывает счет.

Но в начале второго периода Кадейкин отправился на скамью штрафников, и этим воспользовались москвичи. На 21-й минуте Николай Коваленко, успев к отскоку от лицевого борта, с острого угла сравнял счет. А на 24-й минуте, уже в равных составах, Павел Карнаухов вывел гостей вперед – 2:1.

Впрочем, на 30-й минуте Александр Кадейкин точным ударом от синей линии восстановил равновесие.

Начало третьей двадцатиминутки вновь осталось за армейцами. На 42-й минуте Прохор Полтапов сделал счет 3:2 в пользу ЦСКА.

В конце матча было несколько моментов у хозяев. Но на 57-й минуте челябинцы остались в меньшинстве. За 26 секунд до сирены голкипер «черно-белых» все-таки убежал с ворот, уступив место шестому полевому игроку. Но – увы.

2:3 – третье подряд поражение «Трактора».

Челябинск, Виктор Елисеев

