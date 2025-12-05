«Металлург» уступил «Нефтехимику» в овертайме

Магнитогорский «Металлург» в гостях проиграл «Нефтехимику» из Нижнекамска – 1:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , обе команды подошли в матчу с двумя победами подряд.

Сегодня первыми выстрелили хозяева. На 6-й минуте встречи Булат Шафигуллин открыл счет – 1:0, «Нефтехимик» ведет.

В первом периоде игра была примерно равная. Во втором «Металлург» стал действовать активнее, перебросав в итоге нижнекамцев в полтора раза (50:35). Но результата это не принесло, и на второй перерыв клубы ушли все так же при минимальном преимуществе хозяев.

Наконец, на 51-й минуте Дмитрий Силантьев ворвался в зону, не обращая внимания на защитников, пролетел к воротам и между ног голкипера отправил шайбу в ворота нижнекамцев – 1:1. С таким счетом и закончилось основное время.

Увы. в овертайме оказались сильнее нижнекамцы: на 65-й минуте форвард хозяев Александр Дергачев поставил точку – 2:1, победа «Нефтехимика».

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2025, РИА «Новый День»

