6 – 8 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

06.12.2025, суббота

10:30, 16:00 Челябинск – Курс «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:00 Челябинск – Курс башкирского языка «Я учу башкирский» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30, 13:00, 14:30 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

14:00 Челябинск – Лекция кандидата культурологии и киноведа Ольги Конфедерат: «Советское репертуарное кино 1949-1959 гг.» (Центр историко-культурного наследия города Челябинска, ул. Свободы, 60)

15:00 Челябинск – Поэтический вечер «Таланты и поклонники» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

16:30 Челябинск – Танцевальный концерт-лекция по истории Ирландии от Школы ирландских танцев (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

17:00 Челябинск – Открытая лекция «Ароматы Нового года: как создавали зимнее настроение в парфюмерии СССР» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

07.12.2025, воскресенье

10:00-14:00 Челябинск – Лекция от участников экологического проекта «Разделяйка» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

10:15 Челябинск – Курс итальянского языка для начинающих в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

10:30 Челябинск – Встреча «Нетворкинг» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

11:00 Челябинск – Мастер-класс «Символ года – лошадка» (мокрое валяние) в рамках лаборатории творчества «Шерстяная живопись» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)

11:30 Челябинск – Встреча в клубе «Волшебная нить» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50, 256-54-81, 256-02-66)

12:00 Челябинск – Мастер-класс по росписи магнита «Год лошади – 2026» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

12:00 Челябинск – Курс испанского языка для начинающих в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

13:00 Челябинск – Встреча в клубе «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

14:00 Челябинск – День настольных игр «Игротека Маяка» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

14:00 Челябинск – Встреча клуба любителей отечественной песни «Новый день» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

15:00 Челябинск – Концерт в клубе «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Открытый практикум «Дизайн Человека» психолога Елены Кутасиной (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

16:00 Челябинск – Регулярный чемпионат КХЛ: «Трактор» vs «Динамо» (Москва) (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

07.12.2025, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)

14:00 Челябинск – Лекция-консультация «Оформи зачетно» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Консультации «Найти героя»: поиск сведений об участниках Великой Отечественной войны (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Учебный курс «Английский для путешествий» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:30 Челябинск – Школа удаленных профессий (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

18:00 Челябинск – Торжественное закрытие Третьего Трудового семестра студенческих отрядов Челябинской области(конгресс-холл «Центр международной торговли», ул. Ленина, 35)

