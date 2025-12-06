Разваливающееся здание на гостевом маршруте в Челябинска спрячут за фальшфасадом

Разваливающееся здание на гостевом маршруте в центре Челябинска закроют фальшфасадом. Речь о доме №6 по Свердловскому проспекту.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, дом практически расселен, но снести его пока невозможно, так как еще не завершены судебные разбирательства с собственниками, несогласными с размером компенсации.

«Чтобы скрыть неприглядный фасад дома и ограничить доступ в опасное здание, на специальный металлический каркас закрепят порядка 1400 квадратных метров баннерной сетки», – говорят в администрации.

Работы подрядчик должен завершить 8 декабря. После этого вокруг здания установят новое ограждение.

Напомним, дом №6 на Свердловском проспекте построен в 1932 году, последний ремонт – косметический – проводился в 1976-м. А разговоры о том, что здание ветхо-аварийное и его необходимо расселить и снести, велись с 1974-го. 10 лет назад¸ в 2015 году, жильцы обратились в администрацию президента с просьбой обязать местных чиновников провести экспертизу строения. Письмо, как водится, спустили по инстанциями к тем самым чиновникам, а они заявили, что никаких признаков ветхости, по крайней мере снаружи, в доме нет. А экспертизу – платную, разумеется, должны делать собственники. При этом в доме было полно муниципальных квартир, то есть мэрия тоже являлась собственником этого дома и должна была нести ответственность и затраты наравне с другими жильцами.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube