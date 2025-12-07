В Челябинске тратят на кофе больше, чем в других миллионниках

Челябинск возглавил рейтинг городов-миллионников с самыми высокими расходами на кофе. Траты анализировали эксперты оператора фискальных данных «Платформа ОФД» по заказу РИА Новости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сентябре-октябре средний чек в кофейнях южноуральской столицы составил 610 рублей – это самый высокий показатель среди миллионников. На втором месте Санкт-Петербург – 603 рубля, на третьем – Новосибирск (597 рублей).

Москва со средним чеком 564 рубля на четвертом месте, а Екатеринбург на десятом – там за одно посещение оставляют в кофейне в среднем 467 рублей. Отметим, что по уровню средней зарплаты, поданным Росстата за первое полугодие 2025, Челябинск занимает 6 место. А горожане отмечают, что в текущем году ценник во многих кофейнях существенно подрос, при этом качество кофе снизилось.

Челябинск, Софья Артемьева

