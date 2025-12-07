Смена тренера не помогла: «Трактор» потерпел сокрушительное поражение от московского «Динамо»

Челябинск, Декабрь 07 (Новый День, Виктор Елисеев) – Челябинский «Трактор» на домашнем льду вдрызг проиграл московскому «Динамо» – 4:8.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , уже на 1-й минуте встречи гости открыли счет: первую же атаку москвичей Джордан Уил завершил результативным броском с неудобной руки – 1:0.

На 8-й минуте он же мог увеличить счет, но Савелий Шерстнев справился с броском, а вот защитники челябинского клуба не сумели помочь своему голкиперу, когда Макс Комтуа добивал шайбу в ворота – 2:0, «Динамо» упрочивает преимущество.

На 16-й минуте Михаил Горюнов-Рольгизер сократил отставание – 1:2. Но две минуты спустя Артем Швец-Роговой вновь увеличил разрыв – 3:1. А на последней минуте первого периода Антон Слепышев делает счет 4:1 в пользу московского клуба.

Во втором периоде разгром продолжился. И на 27-й минуте Егор Римашевский забросил пятую шайбу в ворота «черно-белых». А на 30-й минуте Джордан Уил оформил дубль – 6:1.

Челябинцы пытались еще что-то сделать, и на 34-й минуте Александр Рыков сократил отставание – 2:6. Но на 37-й минуте Никита Гусев, оформивший ранее четыре голевые передачи, забросил седьмую шайбу. А в начале третьего периода он же оформляет дубль – 8:2.

До конца матча болельщики увидели еще один дубль, на сей раз в исполнении челябинца Егор Коршкова – на 55-й и 60-й минуте встречи. Но это не избавило «Трактор» от сокрушительного поражения – 4:8, команда не может выиграть уже четвертый матч подряд.

