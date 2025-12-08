На Южный Урал обрушились снегопады

Движение автотранспорта затруднено на ряде участок автодорог в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, 1639 и 1643 километрах автодороги М-5 «Урал» в связи с обильными осадками в виде снега затруднено движение.

С учетом прогноза, ведомство призывает автолюбителей отказаться от дальних поездок на личном транспорте до улучшения погодных условий.

«Если поездка неизбежна, то необходимо быть предельно внимательными и проявлять повышенную осторожность на дорогах в связи с непогодой, двигаться на пониженной скорости, соблюдать безопасную дистанцию, включать внешние световые приборы, дополнительно используя противотуманные фары», – подчеркивают в ГАИ.

Пешеходам также следует быть особенно внимательными и аккуратными при переходе проезжей части. Делать это следует только на пешеходных переходах. Кроме того, рекомендуется надеть яркую верхнюю одежду или прикрепить на нее световозвращающие элементы.

Трудности автомобилисты испытывают и на других магистралях. Так, сегодня утром девятибалльные пробка сковали Челябинск – прежде всего, северо-запад и центр города. Сложности с движением автотранспорта наблюдались на дорогах по улицам Братьев Кашириных, Университетской набережной, Комсомольскому проспекту, проспекту Ленина, Свердловскому проспекту, улицам Блюхера, Воровского.

По информации городских властей на улицах областного центра работают 182 единицы техники, 507 дорожных рабочих. С раннего утра управляющие компании вывели на уборку снега 1600 дворников. Однако в мэрии признают, что одномоментно справиться с последствиями продолжающегося снегопада невозможно.

Челябинск

