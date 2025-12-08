российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 8 декабря 2025, 09:27 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

Внедрение цифровых проектов принесет уральским металлургам 6,8 миллиарда рублей

На ММК оценили экономический эффект от внедрения 95 цифровых проектов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», экономический эффект от реализации первого этапа стратегии цифровизации составит в 2025 году, по расчетам металлургов, 6,8 миллиарда рублей. Об этом рассказал руководитель по системе качества и менеджмента процессов ПАО «ММК» Николай Гладких в ходе круглого стола, организованного Роскачеством.

С 2020 по 2024 год на предприятии было внедрено 95 цифровых проектов. Инвестиции в реализацию первого этапа стратегии составили 3,9 миллиарда рублей, а средний срок окупаемости проектов – 2,4 года. «Максимальный экономический эффект принесла система «Оптимальный чугун», направленная на оптимизацию аглококсодоменного производства, а также внедрение системы оптимизационного планирования. Из 95 реализованных проектов в 51 были задействованы технологии искусственного интеллекта, что коррелирует с общемировой тенденцией выхода технологий ИИ на первые места в цифровой трансформации промышленности. В прошлом году мы решили объединить все центры компетенций ММК, занимающиеся различными технологиями ИИ, в единый центр искусственного интеллекта. Созданный в марте 2025 года центр позволил более эффективно внедрять проекты на базе ИИ и унифицировать компоненты цифровой платформы ИИ», – отметил Николай Гладких.

Значительное внимание компания уделяет цифровизации в области качества. Например, внедренная система динамического управления технологическими рисками выявляет нестандартные режимы работы и производственные ситуации с нарушениями технологических параметров. В случае высокого риска выпуска несоответствующей продукции система оповещает специалистов, автоматически формирует интерактивную техкарту и корректирует технологический процесс. В процессе задействованы методы предиктивной аналитики и адаптивной системы управления. Проект реализован по всем основным производственным потокам комбината – от кислородно-конвертерного и электросталеплавильного цехов до цехов горячей и холодной прокатки и производства металла с покрытием.

Еще один проект, нацеленный на обеспечение высокого качества выпускаемой продукции – «Цифровой анализ качества». «До 2028 года мы планируем создать корпоративную онлайн-платформу слежения за технологическими процессами производства и оказанием услуг потребителям. Ее функционал обеспечит автоматический расчет ключевых метрик эффективности, позволит исключить неопределенность и человеческий фактор при контроле качества продукции и ее аттестации», – рассказал Николай Гладких. В результате предприятие перейдет к принципу обязательного контроля исполнения технологии и реагирования на нарушения критически значимых параметров по индивидуальному чек-листу. Реализация проекта позволит также перейти к динамическому принципу управления технологическим процессом и превентивному принципу управления качеством на основе прогнозных моделей.

Наконец, в 2025 году стартовал проект «Культура производства». Он нацелен на активное участие сотрудников комбината в решении различных производственных вопросов и призван облегчить условия труда работников. Свои предложения, связанные с усовершенствованием технологических процессов и с вопросами, которые касаются качества продукции, безопасности труда и создания условий для эффективной работы, сотрудники цеха могут направить руководству цеха, воспользовавшись удобным мобильным приложением. Пилотным выступил листопрокатный цех №11. В дальнейшем планируется внедрить проект «Культура производства» в других цехах комбината.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,