Внедрение цифровых проектов принесет уральским металлургам 6,8 миллиарда рублей

На ММК оценили экономический эффект от внедрения 95 цифровых проектов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», экономический эффект от реализации первого этапа стратегии цифровизации составит в 2025 году, по расчетам металлургов, 6,8 миллиарда рублей. Об этом рассказал руководитель по системе качества и менеджмента процессов ПАО «ММК» Николай Гладких в ходе круглого стола, организованного Роскачеством.

С 2020 по 2024 год на предприятии было внедрено 95 цифровых проектов. Инвестиции в реализацию первого этапа стратегии составили 3,9 миллиарда рублей, а средний срок окупаемости проектов – 2,4 года. «Максимальный экономический эффект принесла система «Оптимальный чугун», направленная на оптимизацию аглококсодоменного производства, а также внедрение системы оптимизационного планирования. Из 95 реализованных проектов в 51 были задействованы технологии искусственного интеллекта, что коррелирует с общемировой тенденцией выхода технологий ИИ на первые места в цифровой трансформации промышленности. В прошлом году мы решили объединить все центры компетенций ММК, занимающиеся различными технологиями ИИ, в единый центр искусственного интеллекта. Созданный в марте 2025 года центр позволил более эффективно внедрять проекты на базе ИИ и унифицировать компоненты цифровой платформы ИИ», – отметил Николай Гладких.

Значительное внимание компания уделяет цифровизации в области качества. Например, внедренная система динамического управления технологическими рисками выявляет нестандартные режимы работы и производственные ситуации с нарушениями технологических параметров. В случае высокого риска выпуска несоответствующей продукции система оповещает специалистов, автоматически формирует интерактивную техкарту и корректирует технологический процесс. В процессе задействованы методы предиктивной аналитики и адаптивной системы управления. Проект реализован по всем основным производственным потокам комбината – от кислородно-конвертерного и электросталеплавильного цехов до цехов горячей и холодной прокатки и производства металла с покрытием.

Еще один проект, нацеленный на обеспечение высокого качества выпускаемой продукции – «Цифровой анализ качества». «До 2028 года мы планируем создать корпоративную онлайн-платформу слежения за технологическими процессами производства и оказанием услуг потребителям. Ее функционал обеспечит автоматический расчет ключевых метрик эффективности, позволит исключить неопределенность и человеческий фактор при контроле качества продукции и ее аттестации», – рассказал Николай Гладких. В результате предприятие перейдет к принципу обязательного контроля исполнения технологии и реагирования на нарушения критически значимых параметров по индивидуальному чек-листу. Реализация проекта позволит также перейти к динамическому принципу управления технологическим процессом и превентивному принципу управления качеством на основе прогнозных моделей.

Наконец, в 2025 году стартовал проект «Культура производства». Он нацелен на активное участие сотрудников комбината в решении различных производственных вопросов и призван облегчить условия труда работников. Свои предложения, связанные с усовершенствованием технологических процессов и с вопросами, которые касаются качества продукции, безопасности труда и создания условий для эффективной работы, сотрудники цеха могут направить руководству цеха, воспользовавшись удобным мобильным приложением. Пилотным выступил листопрокатный цех №11. В дальнейшем планируется внедрить проект «Культура производства» в других цехах комбината.

Челябинск, Виктор Елисеев

