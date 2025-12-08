Автобус с детской хоккейной командой из Челябинска столкнулся с «ГАЗелью»

ГАИ выясняет обстоятельства ДТП с участием автобуса с детьми в Нязепетровске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла поздно вечером вчера, 7 декабря.

Около 22:20 на пересечении улиц Кирова и Запрудная в Нязепетровске автобус марки Higer, перевозивший хоккейную команду «Сигнал» из Челябинска, столкнулся с автомобилем «ГАЗель».

«По предварительным данным, водитель автобуса при торможении по касательной совершил столкновение с другим транспортным средством»,– уточнили в силовом ведомстве.

К счастью, ДТП обошлось без пострадавших. Но так как время было уже позднее, к тому же необходимо было документально оформить аварию, продолжить поездку команда не смогла.

Детей и педагогов разместили в физкультурно-спортивном комплексе «Нязепетровск». Всех участников команды обеспечили горячим питанием и необходимыми условиями для отдыха.

«Утром 8 декабря после завершения всех необходимых формальностей хоккейная команда продолжит движение в город Челябинск в сопровождении наряда дорожно-патрульной службы для обеспечения безопасного следования», – заявили в Госавтоинспекции.

Челябинск

