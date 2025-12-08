Автобус с детской хоккейной командой из Челябинска столкнулся с «ГАЗелью»

ГАИ выясняет обстоятельства ДТП с участием автобуса с детьми в Нязепетровске.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла поздно вечером вчера, 7 декабря.
Около 22:20 на пересечении улиц Кирова и Запрудная в Нязепетровске автобус марки Higer, перевозивший хоккейную команду «Сигнал» из Челябинска, столкнулся с автомобилем «ГАЗель».
«По предварительным данным, водитель автобуса при торможении по касательной совершил столкновение с другим транспортным средством»,– уточнили в силовом ведомстве.
К счастью, ДТП обошлось без пострадавших. Но так как время было уже позднее, к тому же необходимо было документально оформить аварию, продолжить поездку команда не смогла.
Детей и педагогов разместили в физкультурно-спортивном комплексе «Нязепетровск». Всех участников команды обеспечили горячим питанием и необходимыми условиями для отдыха.
«Утром 8 декабря после завершения всех необходимых формальностей хоккейная команда продолжит движение в город Челябинск в сопровождении наряда дорожно-патрульной службы для обеспечения безопасного следования», – заявили в Госавтоинспекции.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»