Замдиректора дорожной компании получил срок за взятку и мошенничество при ремонте автомагистрали

В Челябинске огласили приговор по делу о мошенничестве при ремонте автодороги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Металлургический районный суд Челябинска признал заместителя директора ООО производственно-коммерческая фирма «Глобус» виновным в даче взятки и мошенничестве в особо крупном размере.

В 2022-2023 годах коммерсант передал начальнику отдела ОГКУ «Челябинскавтодор» 628 тысяч рублей за гарантированную приемку выполненных работ по ремонту автомобильной дороги.

При этом количество дорожно-строительных материалов, использованных в ходе работ, выполнявшихся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», было существенно уменьшено, что значительно снизило затраты дорожной организации. Но к оплате коммерсанты предъявили документацию, содержащую ложные сведения об объеме и стоимости материалов.

Таким способом бизнесмен присвоил свыше 16,4 миллиона рублей бюджетных средств.

Суд приговорил предпринимателя к 5,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в 628 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

