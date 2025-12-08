На смену снегопаду на Южном Урале придут морозы

Снегопады отступят из Челябинской области, но к выходным вернутся.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, осадки будут продолжаться на большей части территории региона до утра вторника, 9 декабря.

Однако уже в течение сегодняшнего дня зона осадков будет отходить на юго-восток. Ночью 9 декабря снегопады будут продолжаться, но в небольшом количестве, лишь в южных районах сохранится умеренный снег. Снегопад будет сопровождаться метелями и гололедицей.

Завтра, 9 декабря, с северо-запада на Южный Урал опустится холодный антициклон: атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся, зато ударят ночные морозы – местами до -23, -25 градусов по Цельсию.

По-зимнему холодно будет и днем: по области ожидается до 13-18 градусов ниже нуля, на севере до -23, в Челябинске -18, -20 градусов.

Под влиянием антициклона Челябинская область будет оставаться в течение рабочей недели. Впрочем, несмотря на ночные морозы, днем температура воздуха уже не должна опускаться ниже -10, 11 градусов. Значительных осадков не ожидается, а со сменной направления ветра на южное – постепенно холод отступит.

В выходные, 13 и 14 декабря, с обширным циклоном и связанными с ним атмосферными фронтами снегопады в регион вернутся.

Челябинск, Виктор Елисеев

