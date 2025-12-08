«Трактор» покинул и.о. главного тренера

Рафаэль Рише ушел из «Трактора» вслед за Бенуа Гру.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», канадский наставник, исполнявший обязанности главного тренера клуба после ухода с поста Бенуа Гру, покидает клуб.

Напомним, об отставке канадца Гру, приведшего в прошлом сезоне челябинскую команду к серебряным медалям чемпионата Континентальной хоккейной лиги, стало известно 17 ноября.

Обязанности главного наставника стал исполнять Рафаэль-Пьер Рише, пришедший в тренерский штаб команды вслед за своим земляков (Рише и Гру даже тренировали один и тот же клуб АХЛ – «Гатино Олимпикс», правда, разное время).

Однако в конце ноября в интервью канадскому изданию TVA Gatineau Рише признался, что еще не решил, оставаться ли в «Тракторе». И заявил, что может понять решение Бенуа Гру, покинувшего клуб, даже не попрощавшись с хоккеистами.

Игра «черно-белых» при новом-старом тренере осталась такой же неровной. С одной стороны, «Трактор» обновил собственный рекорд, обыграв «Шанхайских драконов» с самым большим для себя счетом за всю историю выступлений в КХЛ – 9:0. С другой стороны, из восьми матчей под руководством Рише шесть челябинцы проиграли.

Не исключено, что окончательно принять решение о расставании и.о. главного тренера с «Трактором» стало вчерашнее поражение от московского «Динамо»: в домашних стенах «черно-белые» проиграли с разгромным счетом 4:8.

Пока в чемпионате наступила пауза, связанная с проведением турнира на Кубок Первого канала: следующий матч «Трактор» проведет 19 декабря.

Решение по назначению главного тренера команды в клубе обещают принять в течение нескольких дней.

Челябинск, Виктор Елисеев

