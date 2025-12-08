Восемь школ Челябинской области ушли на дистант из-за ОРВИ

Из-за роста числа заболевших ОРВИ на Южном Урале закрыли восемь школ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , руководство восьми образовательных учреждений приняло решение отказаться от очной формы обучения до спада заболеваемости ОРВИ в регионе. Эту информацию подтвердили в министерстве образования Челябинской области.

Помимо восьми школ, полностью переведших обучение в дистанционный формат, в ряде образовательных учреждений на карантин закрыты отдельные классы.

В минобрнауки напомнили, что решение о переходе к дистанционному формату обучения или введении карантина школы принимают самостоятельно, исходя из количества отсутствующих по причине заболеваемости.

Ранее в управлении Росотребнадзоре по Челябинской области прогнозировали, что циркуляция вирусов гриппа активизируется на Южном Урале в декабре текущего года.

