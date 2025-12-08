Восемь школ Челябинской области ушли на дистант из-за ОРВИ

Из-за роста числа заболевших ОРВИ на Южном Урале закрыли восемь школ.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководство восьми образовательных учреждений приняло решение отказаться от очной формы обучения до спада заболеваемости ОРВИ в регионе. Эту информацию подтвердили в министерстве образования Челябинской области.
Помимо восьми школ, полностью переведших обучение в дистанционный формат, в ряде образовательных учреждений на карантин закрыты отдельные классы.
В минобрнауки напомнили, что решение о переходе к дистанционному формату обучения или введении карантина школы принимают самостоятельно, исходя из количества отсутствующих по причине заболеваемости.
Ранее в управлении Росотребнадзоре по Челябинской области прогнозировали, что циркуляция вирусов гриппа активизируется на Южном Урале в декабре текущего года.
Челябинск, Виктор Елисеев
