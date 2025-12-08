Челябинка на базе отдыха отрубила себе палец

Туристка на базе отдыха в Челябинской области отрубила себе палец.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел на базе отдыха «Красный Камень», расположенной на озере Увильды.

Во время растопки печи женщина топором случайно отрубила себе часть большого пальца по фалангу. Она сама вызвала спасателей, чтобы те перевезли ее с одного берега на другой.

На место выехал Кыштымский поисково-спасательный отряд областной службы. С помощью лодки спасатели эвакуировали женщину до противоположного берега, откуда она с супругом поехали в больницу.

Челябинск, Виктор Елисеев

