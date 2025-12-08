В России потребление алкоголя снизилось до минимума с начала века

Россияне стали меньше пить.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в ноябре уровень потребления алкоголя в России упал до 7,63 литра спирта на человека за последние 12 месяцев. Такие данные, ссылаясь на данные, приводит РИА «Новости» данные ЕМИСС.

Это самый показатель, начиная с 1998 года: лишь в 1996-1997 подушевой объем был ниже – 7,6 литра.

Отмечается, что снижается потребление алкоголя с апреля текущего года, когда оно достигло 8,32 литра на человека.

Наименьший показатель зафиксирован в Чечне (0,11 литра на человека). Далее следуют еще два региона Северного Кавказа: Ингушетия (0,63 литра) и Дагестан (0,89 литра).

На другом полюсе рейтинга расположились Татарстан (8,27 литра), Новосибирская (8,35 литра) и Свердловская области (10,34 литра).

Вместе с тем, следует понимать, что ЕМИСС учитывает только только легальные продажи спиртного, отмечает телеграм-канал «FMCG Report». Но они составляют всего треть рынка.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube