В России потребление алкоголя снизилось до минимума с начала века

Россияне стали меньше пить.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ноябре уровень потребления алкоголя в России упал до 7,63 литра спирта на человека за последние 12 месяцев. Такие данные, ссылаясь на данные, приводит РИА «Новости» данные ЕМИСС.
Это самый показатель, начиная с 1998 года: лишь в 1996-1997 подушевой объем был ниже – 7,6 литра.
Отмечается, что снижается потребление алкоголя с апреля текущего года, когда оно достигло 8,32 литра на человека.
Наименьший показатель зафиксирован в Чечне (0,11 литра на человека). Далее следуют еще два региона Северного Кавказа: Ингушетия (0,63 литра) и Дагестан (0,89 литра).
На другом полюсе рейтинга расположились Татарстан (8,27 литра), Новосибирская (8,35 литра) и Свердловская области (10,34 литра).
Вместе с тем, следует понимать, что ЕМИСС учитывает только только легальные продажи спиртного, отмечает телеграм-канал «FMCG Report». Но они составляют всего треть рынка.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»