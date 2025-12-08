ФК «Челябинск» продлил контракт с главным тренером еще на один сезон

Роман Пилипчук останется наставником ФК «Челябинск» до конца сезона 2026-2027 годов..

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФК «Челябинск», Роман Пилипчук остается в клубе минимум до 30 июня 2027 года.

Главным тренером челябинского клуба он стал в апреле 2024 года. В результате «Челябинск» по итогам сезона 2024-2025 годов завоевал путевку в первую лигу.

Осеннюю часть чемпионата первой лиги южноуральцы провели достаточно успешно. Какое-то время команда занимала места в топ-4 турнирной таблицы, дающие право бороться за выход в премьер-лигу. Однако в середине сезона в игре челябинцев начался спад, и из последних 10 матчей они одержали лишь две победы. Правда, и поражений было всего три. Остальные пять встреч южноуральцам удалось свести к ничьей.

В результате по итогам осенней части сезона ФК «Челябинск» после 21 матча с 32 очками занимает 6-е место. Это практически гарантирует клубу место в первой лиге и на следующий сезон.

Роман Пилипчук родился в городе Снежное на Донбассе. Футбольную карьеру начал в ивановском «Текстильщике» в 1989 году. В следующем году перешел в московское «Динамо», в 1991 году играл за владикавказский «Спартак».

После развала СССР уехал в Израиль, где выступал за клубы «Маккаби» из Герцлии, Нетании и Петах-Тиквы. В 2000 году вернулся в Донецкую область, подписав контракт с местным «Металлургом». В 2003 году завершил карьеру профессионального футболиста.

Тренерскую работу начал в клубе «Заря» (Луганск). Был ассистентом Массимо Карреры, под руководством которого московский «Спартак» в 2017 году выиграл чемпионат России. Позднее тренировал «Ахмат», возглавлял «Спартак-2», «Олимп-Долгопрудный», минское «Динамо» и словенский клуб «Целе», который привел к серебряным медалям национального чемпионата в сезоне 2022/2023 годов.

Последним клубом специалиста перед заключением контракта с «Челябинском» был один из лидеров чемпионата Молдавии – «Шериф» из Тирасполя, который он покинул в марте 2024 года.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube