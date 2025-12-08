Челябинцы обвинили городские власти в неготовности к снегопаду

Власти Южного Урала отчитались о готовности к снегопаду, но жители их оптимизма не разделяют.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , вечером понедельника, 8 декабря, Челябинск вновь встал в девятибалльных пробках.

Жители областного центра уверены: власти оказались вновь не готовы к снегопаду. Чиновники пытаются их убедить в обратном.

Так, в мэрии еще утром рассказали, что бороться с последствиями снегопада в городе начале еще ночью. К утру на улицы Челябинска вывели почти 200 единиц техники, более 500 дорожных рабочих и 1600 дворников.

Об усиленной работе сообщил и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Дорожные и коммунальные службы региона работают в усиленном режиме. На областные дороги, в муниципалитетах была выведена необходимая техника, в том числе новая, которую приобрели к зимнему сезону. Задействованы сотни дорожных рабочих. Основное внимание уделяется расчистке магистралей, маршрутов общественного транспорта, тротуаров и подходов к социальным объектам», – заявил чиновник в своем телеграм-канале.

Однако челябинцы усилий властей и дорожных компаний не оценили. По словам горожан, у них сложилось ощущение, что дороги в городе, например, на северо-западе, так и не начали убирать в течение дня. А ночью, опасаются южноуральцы, дороги просто засыпят реагентами, и к утру с растаявший снег при 20-градусном морозе превратится в каток.

Тротуары же не начали убирать и в центральной части города. «Как с утра тропы были, так и остались. И это центр города», – возмущаются челябинцы.

Чиновники кивают на разгул стихии. «По данным синоптиков, циклон принес в регион значительные осадки. На западе региона, в центральной части и на севере выпало 44% от месячной нормы», – рассказал Алексей Текслер.

Но жители областного центра парируют: снегопад не такой уж и сильный. Чего же ждать, если осадки, на самом деле, усилятся?

В мэрии признают: сложности есть. «В условиях непрекращающегося снегопада быстро навести порядок невозможно», – заявил глава Челябинска Алексей Лошкин.

По словам чиновников, город переходит на поэтапную работу. «Основной упор на уборку снега нужно делать ночью и в межпиковое время. Так, подрядчики должны перебрасывать технику на второстепенные улицы во время, когда увеличивается трафик на основных магистралях. А снег на специальный полигон вывозить ночью, – обещают в мэрии. – Особый приоритет отдается дворам, подъездным путям к контейнерным площадкам и межквартальным проездам». Попутно мэр призвал челябинцев активно сообщать о проблемных участках районным администрациям и городскому управлению ЖКХ.

Между тем, снегопад, по прогнозу синоптиков, будет продолжатся и ночью. Впрочем, к утру он должен закончиться, и возобновится только к выходным.

Челябинск

