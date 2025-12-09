9 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

09.12.2025, вторник

10:00 Челябинск – Занятия по скандинавской ходьбе (Городской сад им. А.С. Пушкина)

10:00 Челябинск – Встреча литературного клуба «Wolgaland» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

11:00 Челябинск – Торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику российским воинам, погибшим в локальных войнах и конфликтах «Защитникам Отечества», посвященная Дню Героев Отечества (Бульвар Славы)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

12:00 Челябинск – «Театрально-психологическая гостиная: сцена жизни» (Молодежный театр, ул. Кирова, 116)

12:00 Челябинск – Торжественное открытие экспозиции «Музея права», посвященной 20-летию Всероссийской ассоциации юристов России (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал правовой и деловой информации)

12:00 Челябинск – Юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения) (по записи)

13:00 Челябинск – Беседа из цикла «Художественная летопись Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

14:00 Челябинск – Торжественное закрытие фестиваля «История Победы» (Дом архитектора, пр. Ленина, 41а)

14:00 Челябинск – Мастер-класс «Чудо-елочка» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Практикум «Мобильная фотография» в рамках тренинга «Цифровая грамотность для пенсионеров: освоение смартфона» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

15:00 Челябинск – Мероприятие «День героев Отчества», посвященное памятной дате и закрытию Года защитника Отечества (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

16:00 Челябинск – Патриотический бал «Героям Отечества» при поддержке Студии исторического танца «Гаттака» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

17:00 Челябинск – Встреча «Три юбилея» в клубе «Нестареющий винил» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)

17:30 Челябинск – Торжественный концерт ко Дню Героев Отечества (Театр оперы и балета им. М.И. Глинки, пл. Искусств, 1)

17:30 Челябинск – Краеведческий лекторий «Челябинское метро: от идеи к воплощению» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

