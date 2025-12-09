На Южном Урале полиция накрыла крупный подпольный цех по розливу алкоголя

В Каслинском районе полицейские пресекли деятельность крупного подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, масштабное производство немаркированной алкогольной продукции сотрудники полиции Каслинского района ликвидировали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. На промышленных площадях в Каслях силовики обнаружили цех, где спиртные напитки разливали в тару с известными брендами.

В ходе осмотра помещения полицейские изъяли более 8,6 тысячи бутылок готовой алкогольной продукции, не имеющей федеральных специальных марок, а также 2,5 тысячи литров этилового спирта, свыше 30 тысяч единиц пустой тары и профессиональное оборудование для розлива, а также автопогрузчик.

По предварительным данным, общая стоимость изъятого имущества и продукции – не менее 7 миллионов рублей.

В настоящее время образцы подпольного алкоголя направлены на экспертизу. После получения результатов материалы будут переданы в следственные подразделения для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта товаров без маркировки.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех причастных лиц и закрепление доказательственной базы.

Челябинск

