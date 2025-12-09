18-летняя озерчанка отдала 5 миллионов рублей за мнимый букет

В Озерске девушка отдала мошенникам около 5,2 миллиона рублей после звонка о доставке цветов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 18-летняя местная жительница Озерска столкнулась со схемой, о которой уже не раз рассказывали СМИ. Однако, несмотря на широкое освещение подробностей обмана, юные дамы продолжают вестись на сказки о букетах от неизвестных поклонников.

На сей раз мошенникам помогло то, что буквально накануне рокового звонка у озерчанки был день рождения. Поэтому, когда ей позвонил якобы курьер, заявивший о необходимости подтвердить доставку цветов, девушка, не задумываясь, продиктовала ему смс-код.

Вскоре после этого на связь вышли неизвестные, выдававшие себя за сотрудников ведомств и силовых структур. Они сообщили, что персональные данные озерчанки используются для перевода крупной суммы в пользу недружественного государства, и пригрозили ей уголовным преследованием.

Оказавшись под сильнейшим психологическим давлением, девушка, следуя инструкциям мошенников, сняла со своего вклада в банке 2,4 миллиона рублей, заявив о желании купить машину, и передала курьеру аферистов. Позже она закрыла еще один вклад, передав ему же 1,6 миллиона рублей, а через несколько дней отдала оставшиеся 1,15 миллиона рублей. Общая сумма похищенных средств составила 5,15 миллионов рублей. Крупную сумму озерчанка получила в качестве наследства.

Чтобы у уралочки не возникало никаких вопросов, преступники общались с ней по видеосвязи в форме и на фоне государственной символики, передавали фальшивые документы, строго регламентировали процесс передачи денег, включая запрет на разговор с курьером. Кроме того, мошенники пытались вовлечь в схему бабушку озерчанки: требовали забрать ее документы, телефон и банковские карты, а также выехать в другой город якобы для защиты сбережений.

Но пожилая женщина не клюнула на удочку аферистов. Более того, именно она убедила внучку, что та имеет дело с мошенниками. После чего девушка незамедлительно обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Челябинск, Виктор Елисеев

