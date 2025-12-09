Два автобуса возили челябинцев по маршруту без руля и тормозов

В Челябинске сняли с маршрута два автобуса с неисправными тормозами и рулем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, неисправные машины работали на маршруте №129, соединяющем Копейск и Челябинск.

Оба автобуса имели критические технические неисправности, при которых их дальнейшая эксплуатация запрещена. У одного была неисправна тормозная система, у второго – рулевое управление. Однако это не мешало водителям перевозить пассажиров.

В результате на днях транспортные средства задержали и отправили на специализированную стоянку до устранения нарушений.

Еще одного антигероя сотрудники ГАИ установили 7 декабря, разбираясь с ДТП, которе совершил водитель автобуса ПАЗ. Оказалось, мужчина уже 30 раз привлекался к административной ответственности за правонарушения в области безопасности дорожного движения. Под стать водителю была и организация-перевозчик: только в 2025 году компанию 13 раз наказывали за выпуск на линию технически неисправных транспортных средств. В день же ДТП, водитель предрейсовый медицинский осмотр не проходил, контроль технического состояния машины перед выездом, по традиции, не осуществлялся.

Всего за 11 месяцев текущего года сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области выявили свыше 27 тысяч административных правонарушений, совершенных водителями автобусов. Было зарегистрировано 92 дорожно-транспортных происшествия с участием общественного транспорта, в результате которых 5 человек погибли и 148 получили ранения различной степени тяжести. При этом виновниками большинства аварий (72) оказались водители автобусов. В этих ДТП погибли 3 человек и 127 были ранены.

Челябинск, Виктор Елисеев

