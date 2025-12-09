17 чиновников и депутатов лишили полномочий за нарушение антикоррупционного законодательства

С начала года в Челябинской области выявили почти 800 фактов коррупции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в 2025 году по результатам проведенных проверок выявлено 763 нарушения законодательства, направленного на профилактику и противодействие коррупции.

Основная масса нарушений связана с несоблюдением установленных антикоррупционным законодательством обязанностей, запретов и ограничений, в том числе при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд, при распоряжении государственной и муниципальной собственностью.

При этом пренебрегли своими антикоррупционными обязанностями, касающимися, в том числе, декларирования доходов и имущества, а также неурегулированного конфликта интересов, 288 чиновников и депутатов. Из них 17 южноуральцев были досрочно лишены полномочий. Причиной отставки 13 стал конфликт интересов, трое не представили сведения о доходах, один не задекларировал понесенные расходы.

Кроме того, трое чиновников не смогли подтвердить законность получения доходов, потраченных на крупные покупки. В настоящее время суды рассматривают иски об обращении их имущества в доход государства. Общая стоимость приобретения, сделанных, в том числе, экс-начальником ГАИ Челябинска и бывшим руководителем ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» оценивается в 78,7 миллиона рублей.

Также с начала года по постановлениям прокуроров к административной ответственности за незаконное вознаграждение в интересах юридических лиц привлечено 12 организаций. Общая сумма штрафов превысила 100 миллионов рублей.

Челябинск

