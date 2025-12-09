В уголовном деле экс-директора фонда капремонтов Челябинской области появились новые обвинения

В деле бывшего руководителя фонда капремонтов Челябинской области всплыли новые эпизоды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, новые эпизоды относятся ко времени, когда бывший генеральный директор регионального оператора капитального ремонта Челябинской области Виктор Тихоненко занимал в фонде должность начальника Челябинского отдела службы технического заказчика №1.

По данным следствия, в 2017 и 2019 годах он получил от директора коммерческой организации взятки на общую сумму более 730 тысяч рублей. За это он помог фирме заключить контракты на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома без конкурса, а также обеспечил беспроблемную приемку и оплату выполненных работ. Эту же компанию привлекли к ремонту фасадов ряда других домов в Челябинске, и работы также приняли и оплатили без лишних вопросов.

По вновь открывшимся фактов получения взяток возбуждены уголовные дела, которые будут объединены в одно с уже расследуемым.

Напомним, Виктора Тихоненко задержали 20 марта текущего года по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Позднее силовики задержали еще двух южноуральцев. Экс-начальника отдела закупок фонда капремонта Челябинской области Андрея Шадрина обвиняют в получении взятки. Экс-депутата южноуральского заксобрания Илью Бархатова обвинили в посредничестве в передаче денег Шадрину.

В апреле в следственном управлении СКР сообщили о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении Виктора Тихоненко. По данным следствия, в 2018 году, занимая должность начальника центрального отдела службы технического заказчика фонда капремонта, он получил от руководителя общества с ограниченной ответственностью взятку «в виде незаконной услуги имущественного характера на сумму не менее 740 тысяч рублей». За это челябинец внес в конкурсную документацию фонда по замене лифтового оборудования требования, позволившие коммерческой организации беспрепятственно выиграть торги и заключить подрядные договоры.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube