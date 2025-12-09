В Челябинске на «зебре» сбили двух школьников

Двух детей сбили на пешеходном переходе на северо-западе Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска, авария произошла сегодня, 9 декабря, в 12:52 у дома №52 на улице 40-летия Победы.

По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «Лада Веста» сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. Мальчиков 7 и 8 лет с повреждениями увезли в больницу.

На место происшествия выезжал врио командира полка ДПС Госавтоинспекции Челябинска Артем Петров.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

