Заболеваемость ОРВИ на Южном Урале подскочила в полтора раза за две недели

В Челябинской области резко выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, за прошедшую 49 неделю в регионе зарегистрировано 100,9 случаев ОРВИ на 10 тысяч населения области.

Это более чем в полтора раза превышает показатель двухнедельной давности (на 47 неделе медики 60,88 случая на 10 тысяч).

При этом в Роспотребнадзоре впервые заявили о выявлении случаев заражения гриппом. «По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ обусловлена, в основном, циркуляцией вирусов парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекции, выявляются случаи гриппа, преимущественно А H3N2», – сообщили представители ведомства.

В регионе близится к завершению прививочная кампания по гриппу. По состоянию на 4 декабря прививки против гриппа получили более 1,769 миллиона южноуральцев, в том числе более 487 тысяч детей.

Челябинск, Виктор Елисеев

