Женщины Южного Урала предпочитают сами выбирать себе подарки на Новый год

Женщины в Челябинской области выбирают себе новогодние подарки самостоятельно.

Жители Челябинской области все чаще облегчают своим близким задачу выбора для них подарка на Новый год. По данным аналитиков «МегаФона», в ноябре количество южноуральцев, собирающих вишлисты (списки того, что им хотелось бы обнаружить в первую ночь года под елкой), выросло вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Согласно исследованию, наплыв пользователей на сервисах со списками желаний начался еще до официального старта «почтовой кампании» зимнего волшебника 4 декабря. Если в прошлом году пик интереса к составлению вишлистов пришелся на декабрь, то в этом году жители Южного Урала занялись планированием уже в октябре. Возможно, на это повлияло желание избежать предпраздничной суеты и ажиотажа в последние дни перед праздниками.

Особенно популярны письма Деду Морозу у зрелой аудитории, которая также помогает в этом процессе своим детям. Самыми организованными в новогодней подготовке оказались челябинцы 25-34 лет – на них приходится 40% от общего числа составителей вишлистов. Доля пользователей 35-44 лет, которые стараются облегчить выбор близким, составляет 32%. Люди 45-54 лет также стремятся избежать сюрпризов – к этой группе относится 14%. Женщины на 58% чаще мужчин выбирают подарки самостоятельно.

Как правило, южноуральцы посвящают составлению списков с желаниями вторую половину рабочей недели. Например, в четверг трафик на такие ресурсы, как правило, оказывается на 26% выше средненедельного показателя.

«Онлайн-формат выбора подарков на Новый год значительно экономит время в декабре и помогает не упустить важное. В зависимости от своих предпочтений человек может выбрать презент и поделиться мечтой с близкими. Для комфортного и быстрого обмена вишилстами в сети мы расширяем нашу телеком-инфраструктуру – запускаем и модернизируем объекты связи в крупных городах и небольших населенных пунктах региона, увеличиваем скорость мобильного интернета. Так, с начала года специалисты компании построили и обновили уже более 50 базовых станций», – рассказал директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков.

