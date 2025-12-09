Челябинцы массово замерзают в общественном транспорте

В Челябинске будут штрафовать перевозчиков, устроивших морозильник из общественного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», контролеры организации начали проверку выполнения перевозчиками требований по поддержанию в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев комфортной температуры.

Ранее жители Челябинска пожаловались на низкие температуры в общественном транспорте. Аналогичные жалобы можно услышать и от жителей города – спутника областного центра, Копейска.

«При среднесуточной температуре ниже +5 градусов, в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев должно быть не менее +12 градусов – такой показатель установлен социальным стандартом и государственными контрактами», – напоминают представители организатора перевозок.

Сегодня, 9 декабря, среднесуточная температура достигла 19 градусов ниже нуля. В первой половине дня представители учреждения провели проверки на 13 автобусных, 2 трамвайных и 2 троллейбусных маршрутах. Из 23 проверенных машин и вагонов в 20 температура была ниже +12 градусов. При этом в одном из автобусов, следовавших по маршруту №64, система отопления не работала вообще. На других маршрутах печки работали, но слишком слабо для обогрева всего салона.

«За ненадлежащее исполнение условий государственных контрактов перевозчикам будут выставлены штрафы. Организатор перевозок продолжает контролировать соблюдение температурного режима в транспорте», – заверили представители учреждения.

Челябинск

