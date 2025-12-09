Оживленный перекресток в центре Челябинска на шесть часов останется без светофора

На перекрестке в районе Алого поля в Челябинске отключат светофор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , не успели челябинцы отойти от девятибалльных пробок понедельника и вторника, спровоцированных снегопадом, как их ждет новое испытание.

«Завтра, 10 декабря, с 11:00 до 17:00 будет отключен светофор на пересечении проспекта Ленина и Свердловского проспекта», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Водителям и пешеходам необходимо быть очень внимательными.

Челябинск, Виктор Елисеев

