10 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

10.12.2025, среда

13:00 Челябинск – Кофе с психологом (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

14:00 Челябинск – Урок мужества «Героев помним имена» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

14:00 Челябинск – Лекция «Премируем работников по-новому» в клубе «Наш труд» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Трансформационная игра с Татьяной Сандиной (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

15:00 Челябинск – IV открытый гражданский форум «Правосозидатель» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

16:00 Челябинск – Открытие персональной выставки Марины Рохмистровой «Путь к себе» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

17:00 Челябинск – «Маленькая история искусства»: мастер-класс по живописи (дДля участия необходимы материалы с собой: акварельные краски, кисти, альбом) (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

18:00 Челябинск – «Гофман: сказки на бумаге и экране»: лекция из цикла «Занимательное киноведение» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фиджитал-центр)

18:00 Челябинск – Концерт вокальной музыки (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

18:30 Челябинск – Квиз‑вечеринка «Квиз под елкой» (ДК «Энергетик», ул. Энергетиков, 19)

