С месячным опозданием на реках в горах Южного Урала начался ледостав

На главной реке Зигальги начался ледостав.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», с опозданием почти в месяц на Юрюзани начался ледостав.

Этому помогает мороз, который у подножия Зигальги стоит уже вторые сутки. «И хотя нам после околонулевой температуры начала декабря-2025 ударившие минус 24 кажутся лютой стужей, на самом деле это – вполне обычное для начала зимы дело», – отмечают сотрудники парка.

Интересно, что в период ледостава лед растет на водоемах с обеих сторон: снизу это происходит из-за кристаллизации воды, а сверху – за счет смерзания пропитанного водой снега.

Кстати, хотя запоздавший процесс установления ледяного покрова на водоемах начался, любителям зимних прогулок нужно сохранять осторожность. На начальном этапе лед набирает толщину довольно быстро, но чем глубже становятся сугробы на реке, тем медленнее идет этот процесс, предупреждают сотрудники «Зигальги».

Челябинск

