Уральские металлурги посвятили корпоративный календарь судьбе редкой птицы

ММК представил экологический календарь на 2026 год «В гармонии с природой».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», корпоративный календарь на 2026 год стал пятым изданием в серии проектов, рассказывающих об уникальной природе Урала. Календарь под названием «В гармонии с природой» посвящен масштабной работе по восстановлению популяции сокола-балобана.

Редкая хищная птица находится под критической угрозой исчезновения: ее численность в мире за последние полвека сократилась на 80-90%. В 2021 году ММК совместно с Центром мониторинга и реабилитации хищных птиц «Холзан» начал проект по возвращению этого вида в естественную среду обитания.

Автором фотографий и текстов, легших в основу корпоративного календаря, стал бывший начальник управления кадров ПАО «ММК», член Русского географического общества Игорь Деревсков.

Издание экологического календаря – часть системной работы ММК в области устойчивого развития и экологической ответственности, отмечают на предприятии. Компания уделяет приоритетное внимание формированию благоприятной окружающей среды.

Челябинск, Виктор Елисеев

