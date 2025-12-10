Почти два десятка домов в центре Челябинска на весь день оставят без воды

Челябинцев предупредили о временном отключении водоснабжения в центре города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ, ограничение связано с плановыми ремонтными работами на водопроводной сети.

Завтра, 11 декабря, с 09:00 до 23:59 будет временно прекращено водоснабжение 17 административных зданий, расположенных по следующим адресам:

улица Братьев Кашириных, 55;

улица Восьмого Марта: 5, 52, 54, 56, 56/1;

улица Каслинская, 137;

улица Кирова: 25, 25а, 27, 72, 72а, 74, 76, 78, 78/1, 78б.

По всем вопросам, связанным с водоснабжением, челябинцам рекомендуют обращаться в контактный центр МУП «ПОВВ» по телефону: 214-00-14.

Челябинск

