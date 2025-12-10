Производство падает, цены растут: Челябинская область погружается в кризис

Статистика экономического и социального развития Южного Урала за 10 месяцев не внушает оптимизма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , по итогам января-октября 2025 года в Челябинской области зафиксировано проседание по ряду основных показателей социально-экономического развития. Об этом сообщили в Челябинскстате

Так, индекс промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом 2024 года снизился в регионе на 3,9%. Ввод жилья сократился на 2,4% (при этом в индивидуальном жилищном строительстве зафиксирован рост на 7,7%, то есть падение объемов у компаний-застройщиков даже больше названной цифры).

Грузооборот автомобильного транспорта снизился на 7,5% (с другой стороны, по данным ЮУЖД, объем погрузки на железной дороге в январе-ноябре текущего года вырос на 1,3%).

Индекс цен производителей промышленных товаров также упал – на 2,8% с начала года и на 0,2% в сравнении с январем-октябрем 2024 года. А объем инвестиций в основной капитал рухнул на 9,5%.

Зато цены в рознице выросли на 4,3% по сравнению с декабрем и на 8,9% – к январю-октябрю 2024 года. Увеличился также оборот розничной торговли (+8,7% год к году), а также объем платных услуг населению (+1,8%).

Средняя заработная в Челябинской области на конец сентября текущего года составила, по данным статистики, 79,3 тысячи рублей (до вычета НДФЛ), увеличившись на 13% в номинальном выражении и 3,6% – в реальном. При этом по сравнению с сентябрем 2024 года реальная зарплата была в сентября на 1% ниже.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube